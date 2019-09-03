特朗普新一輪對華關税將徒勞無功　競選承諾恐淪為白紙

美國總統特朗普（Donald Trump）對華關税被指「徒勞無功」。因為與2018年夏季貿易戰爆發之前相比，美國貿易逆差反而出現擴大。特朗普已經離縮小貿易逆差、恢復製造業僱用這一競選承諾的實現漸行漸遠。

《日本經濟新聞》9月3日報道稱，特朗普尋求通過對屬於最大進口來源國的中國不斷徵收高關税來縮小貿易逆差，但結果並未如願。2019年1月至6月的貿易逆差為4,121億美元，比2018年同期增加3％。雖然對華逆差減少188億美元，但對墨西哥和越南的逆差額合計增加200億美元。特朗普雖然通過關税將中國產品排除在外，但來自其他國家的進口增加。

報道還稱，特朗普政權對中國徵收的高關税將反過來對美國經濟造成負面影響。在中國的對美出口金額中，還包括進駐中國的美國企業製造的產品。中國的統計顯示，2017年的貿易順差的57％來自美資等外資企業。特朗普政權針對中國的高關税還將打擊在中國生產向美國出口的美國企業。

如果隨着第四輪關税啟動，額外關税的對象擴大，進駐中國的美國企業受到的影響也將進一步擴大。有可能因業績惡化而打擊在美國本土的僱用。

此外，報道還指出，難以忽視的是關税的「迴旋鏢效應」。中國的出口產品採用了包括美國在內的其他國家制造的零部件和知識產權等，並非僅在中國國內創造全部的附加值。如果中國對美出口減少，提供零部件和知識產權的美國的出口當然也將下滑。

從美國2019年4月至6月出口來看，對中國出口減少兩成，對中國以外出口減少1.9％，2017年以後按季度計算首次低於上年。美國製造業的僱用人數增長也以2019年1月為轉折點開始放緩。

9月1日0時01分，美國政府開始對價值1,250億美元的中國商品加徵15%的關税。作為反制措施，同一天，中國對價值750億美元美國商品中的首批加徵10%、5%不等關税。中美貿易戰再次迎來大規模升級。

就在新一輪關税生效之前的8月23日，特朗普在推特（Twitter）上稱，「就此下令」美國企業立即着眼尋找中國以外的替代。

不過，美企的反應可能要讓特朗普「失望」。美國彭博社在8月29日的報道中，列舉了蒂芙尼（Tiffany）、福特汽車（Ford）和特斯拉（Tesla） 等美企目前在中國大舉投資的事例認為，全球化美資企業依然有着共同的行動方向，那就是有消費者的地方：中國。