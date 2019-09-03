美專家：中美無協議　特朗普也能成功連任

中美貿易戰9月份再次升級，兩國互向對方加徵了新關税，中美協議變得更加遙遙無期。美專家認為，即使中美沒有達成協議，特朗普也能在2020年成功連任。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月3日報道稱，美中貿易委員會的高級研究員艾斯頓（Anna Ashton）說，為在2020年的總統大選中成功連任，美國總統特朗普（Donald Trump）不一定需要一份中美貿易協議。

她說，只要貿易戰沒有對美國的經濟造成影響，對普通美國民眾造成明顯的傷害，對中國強硬或者看起來強硬或許就夠了。

艾斯頓也說，無論2020年的美國大選是什麼結果，之後的任何一屆美國政府都會對中國更加強硬。但是，未來的政府或許會採用不同的方式，未必會如此倚重關税。

《華爾街日報》8月28日也刊文稱，美國總統特朗普與中國的貿易戰正逐漸成為2020年美國總統大選中的一個決定性問題。這位共和黨人堅持認為，在尋求連任時，他強硬的貿易姿態將是一個優勢。但文章也指出，金融市場動盪以及圍繞經濟放緩的擔憂對特朗普這一競選策略形成考驗。

包括呼聲領先的拜登（Joe Biden）在內的民主黨總統候選人已經在美國國內受到的影響中看到了特朗普的弱點，例如企業和消費者受到關税衝擊，以及由於北京方面採取反制措施，美國農戶無法向中國出售農作物等等。

雖然他的策略存在風險，但一些政治分析人士和民調專家認為，特朗普的強硬對華立場能夠幫助錨定他的競選工作，就像在2016年大選時那樣。

特朗普的前首席策略顧問班農（Steve Bannon）也認為：「2020年大選將圍繞這一問題展開。這不只是一場貿易戰，而是涉及貿易、技術和匯率領域的經濟衝突。他必須每天站出來強調這一點。」

他表示：「特朗普不會屈服，這不會在2020年選舉日前得到解決。這是21世紀上半葉最具決定性的一個問題，它不僅將奠定美國經濟，還有全球經濟的基調和方向。這就是這場戰爭為什麼值得打的原因。」

特朗普能贏得2016年總統大選中很大程度上是因為他在密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州這些傳統工業州佔據微弱優勢，共和黨策略師表示，當時特朗普傳達的信息引起了工廠工人和其他人的共鳴，這些人認為中國的崛起以犧牲美國製造業就業為代價。