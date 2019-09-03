原則協議背後太多不穩因素　阿富汗距離和平路仍遠

美國特使哈利勒扎德與塔利班的第九輪和談結束，雙方達成原則協議，首批5000名美軍會在5個月內撤離阿富汗。這次的協議雖是第一步，但距離和平之路仍遠。

美國特使與塔利班和談後，向總統加尼介紹談判成果。（路透社）

在8月28日，有參與和談的與會者表示，希望透過這次和談，最終達成和平協議，結束長達18年的阿富汗戰爭。美國特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）在9月2日和談結束後同樣表示，協議目的是減少區內暴力，最終達成和平，結束戰爭。

原則協議有太多不穩因素

但這個和平並不只是停火及撤軍，首先這原則協議中並未包含停火部分，哈利勒扎德亦沒提到撤兵的完整時間表。根據塔利班的要求，他們需要所有外國部隊完全撤出阿富汗。

在原則協議中，一個重要目的是讓阿富汗政府與塔利班直接展開談判。但塔利班拒絕承認現時的喀布爾政府，喀布爾政府亦拒絕承認塔利班的合法地位，成為談判中最棘手的地方。

美國一直嘗試將總統加尼（Ashraf Ghani）為首的喀布爾政府，以及塔利班拉到談判桌，惟後者拒絕，和談進程充滿障礙。塔利班亦持續杯葛即將在9月28日舉行的大選，針對政府的恐怖襲擊未曾停止。而實際為何塔利班只願與美國談判，也是這個原因。

阿富汗戰爭至今持續18年，美國實際已在此深陷泥沼。（路透社）

無法保證能達致和平

2001年美國發生911襲擊，為懲罰施襲的恐怖組織蓋達（Al-Qaeda），向其提供保護的塔利班發動攻擊，引發阿富汗戰爭。雖然塔利班政權很快就被推翻，但阿富汗亦從此陷入長期內戰，更催生了ISIS更極端的恐怖分子勢力。

特朗普表明希望擺脱阿富汗的泥沼，但即使美軍脱離阿富汗，亦不保證阿富汗可以達致和平。就如當年美國撤出越南一樣，不僅無法達成當初出兵的目的，更可能把國家拖入又一次內戰，最終讓塔利班再度掌政。