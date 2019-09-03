加強海上影響力　日本計劃在中東關鍵航道部署兵力

日本海上自衛隊的活動範圍逐漸擴大。（Reuters）

雖然明確拒絕了加入美國領導的護航聯盟，但日本政府正計劃在中東關鍵地區部署兵力，以保障航道安全。

日本《讀賣新聞》9月3日報道稱，日本不會加入美國發起的「護航聯盟」。不過，日本將考慮在中東地區關鍵航道部署軍力。

報道引述匿名官方消息人士稱，日本政府正在考慮派遣海上自衛隊到也門周邊臨近霍爾木茲海峽與紅海曼德海峽（Bab al-Mandab）的地區，進行信息收集工作。

報道指出，如果伊朗同意，日本政府還會考慮把霍爾木茲海峽納入海上自衛隊的活動範圍。

路透社3日報道，儘管美國是日本最重要的盟友，但日本與伊朗建立了經濟關係，日本企業一直是伊朗石油的主要買家，直到美國的制裁迫使它們尋找其他供應商。

日本內閣官房長官菅義偉在3日的例行新聞發佈會上被問及上述《讀賣新聞》報道的說法時，拒絕回應政府正在考慮的確保日本船隻安全的具體措施。

菅義偉稱，「至於確保日本船舶在中東航行安全的有效措施，我們希望從各個角度審視此事，包括穩定的原油供應，以及日本與美國和伊朗的關係。日方在調查這個問題時，希望保持為緩和緊張局勢和穩定中東局勢而進行外交努力的原則。」

報道稱，日本政府將在本月聯合國大會之後做出最終決定，包括討論該計劃是否可行。菅義偉表示，正在安排首相安倍晉三在聯合國大會期間會見伊朗總統魯哈尼。