美國商會會長促特朗普押後向中國加徵新關税

美國商會會長多諾霍（Thomas Donohue）敦促美國總統特朗普（Donald Trump）押後向中國加徵新關税，給予中美雙方達成協議的時間。特朗普9月3日在推特（Twitter）發文，指相信中國希望與美國新政府打交道，又指如果他成功連任，屆時中美達成協議將更艱難。

特朗普Twitter截圖

美國商會會長多諾霍接受美國財經新聞台CNBC採訪時表示，美國向中國加徵關税，美國公司及工人首當其衝，中國經濟同時也受到傷害。

多諾霍又指，《美墨加協定》（USMCA）有望獲得國會通過，將有助於推動美國經濟，並令市場放心。多諾霍稱，「這可以影響我們與中國的談判。」

多諾霍敦促特朗普押後向中國加徵新關税，給予中美雙方達成協議的時間。

特朗普3日發布推特（Twitter）表示，美國在與中方談判中表現非常好，認為中國希望與美國新政府打交道，從而可以每年繼續盜取美國6000億美元，但現時仍有16個月，這時間足以流失大量工作機會和企業。

特朗普稱，如果他成功連任，屆時中美達成協議將更加艱難。與此同時，中國的供應鏈將會瓦解，以及失去商業、工作和金錢。

路透社3日報道，特朗普的言論加劇市場憂慮，擔心中美貿易戰升級會觸發美國衰退。美國製造業活動自2016年以來，首次出現收縮，令美股於3日下挫。