【英國脱歐】LEGO密鑼緊鼓作準備　確保聖誕旺季庫存量

英國脱歐前景不明，首相約翰遜（Boris Johnson）脱歐立場強硬，引發市場對於硬脱歐的憂慮。英國廣播公司（BBC）9月4日報道，丹麥玩具製造商樂高（LEGO）已開始與英國零售商合作，要求確保聖誕旺季的庫存量，為硬脱歐的情況作準備。

樂高行政總裁克里斯提安森（Niels Christiansen）表示，公司並未預期出現問題，但稱他正在觀察脱歐情勢。

LEGO從捷克、丹麥以及匈牙利進口「小磚塊」材料至英國，若出現硬脱歐，可能會面臨新關税壁壘的風險。

LEGO在2019年上半年全球收入按年增長4%，但由於該企業的其他項目投資，LEGO的利潤按年下降16%。（Getty Images）

BBC報道指，自2016年英國脱歐公投後，LEGO受到英鎊貶值的影響，在英國的批發價格上漲了5%。而對於一旦出現硬脱歐，聖誕旺季的售價是否會受到影響，LEGO則拒絕置評。

克里斯提安森表示，玩具製造商不太可能受到硬脱歐的重大影響；「我們一直與買家合作，確保商品流通不會中斷」。不過克里斯提安森拒絕透露具體措施。

LEGO表示，計劃於2019年在全球開設160家新店。其中，16家位於英國，80家位於中國。至2019年底，樂高在中國的門店將達到140家。

當被問及是否考慮到中美貿易戰影響，中國出現經濟放緩的情況，克里斯提安森表示，他認為中國仍然是一個增長的市場。同時，克里斯提安森指出，樂高正在加大投入，尋找耐用、且可持續的材料。