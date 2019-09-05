北京智囊：該由特朗普打破僵局　是要更開放還是逼中國到牆角

中國國務院參事、北京「中國與全球化智庫」（Center for China and Globalization）創始人、理事長王輝耀9月3日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）電視採訪時強調指出，北京在與華盛頓9個月的談判關係裏，已通過立法等方式回應美方訴求、兑現承諾，到了華府主動打破僵局的時候。

王耀輝對CNBC說，北京已「付出全部努力」、採取了多個舉措解決華盛頓擔心的問題，比如3月15日中國第十三屆人民代表大會二次會議上通過的、直接回應美方要求保護知識產權的新《外商投資法》。王耀輝強調指出：「到了該由特朗普打破貿易戰僵局、同中國達成貿易協議的時候。」王耀輝還說，特朗普「一再」加徵對華關税的交易戰術，「令人有些審美疲勞」。

王耀輝補充說：「我認為美方應當看到中國正在取得的進展，從這一勢頭上，再推動中國更開放，而不是將中國逼入窘境。」

美中首腦2018年12月1日在阿根廷開啟了長達6個月的貿易和談過程，直到被美國總統特朗普（Donald Trump）2019年5月5日抬高2,000億美元中國商品關税至25%的威脅打斷，特朗普翻臉距離中國立法回應美國訴求，只有一個半月；原因是中美協議「90%已經達成」，但10%未談攏。

CNBC消息稱，數位專家表示，特朗普政府總是通過公開指責的方式表達不滿，確實能將中國逼到牆角上，卻未必拿得到想要的結果。

但備戰2020年總統大選的特朗普已經丟掉了所有同中國國家主席習近平的「交情」和過往談判曾許下承諾的「包袱」。英國路透社消息稱，特朗普9月4日在白宮告訴媒體，美國目前「不願意與中國」討論華為問題。特朗普說華為對美國軍方及情報機構是一大擔憂，「這是國家安全隱患。」特朗普強調稱，美國不會與華為做生意。

特朗普還說：「如果我是中國，我會想要達成一份協議。他們確實想要達成一份協議。看看我們能否達成一份真正的協議，而不是假協議，就像那些假媒體。一份真正的協議。好嗎？」

與此同時，美中談判關係仍在維繫。中國商務部官網發佈聲明稱，北京時間9月5日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。