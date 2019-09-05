日本橫濱京急線列車與貨車相撞後出軌　最少30人受傷

撰文：張子傑
最後更新日期：
日本神奈川縣橫濱市9月5日有一列京急線列車在平交道上與一輛貨車相撞後出軌，初步消息指最少有30人受傷。
事發於當地時間早上11時40分左右，一列駛往三崎口的京急線快速特急8卡列車駛到橫濱市內神奈川新町和仲木戶之間時，與平交道上的貨車相撞，列車頭三卡出軌，車頭更嚴重傾側，貨車則冒煙起火。
消防部門指，目前最少有30人受傷，但未知傷勢。
有多名網民在Twitter上載意外現場的圖片，他們指事發時聽見一聲巨響。警方和消防現正調查意外原因。
受到意外影響，京急線來往京急川崎及上大岡站之間的服務需要暫停。
これ日本？あり得ないほど悲慘な事故だ。#京急 pic.twitter.com/Mw1O0PQxGA— Walking★Drunkard (@hu723) 2019年9月5日
京急の脱線事故やばくね#京急 #事故 #脱線 pic.twitter.com/AnGaA2Odeb— mbx vaper@SixTONES (@yuyu038) 2019年9月5日
灑落にならん— パパボナンさん (@Cedric_Bonin447) 2019年9月5日
乗客、運転士は無事か？
トラックの運転手は何故に侵入してしまった…そして賠償が…#京急 #事故 #踏切事故https://t.co/KwG2A1tT1n… pic.twitter.com/5CFRR9XQbc