日本橫濱京急線列車與貨車相撞後出軌　最少30人受傷

日本神奈川縣橫濱市9月5日有一列京急線列車在平交道上與一輛貨車相撞後出軌，初步消息指最少有30人受傷。

事發於當地時間早上11時40分左右，一列駛往三崎口的京急線快速特急8卡列車駛到橫濱市內神奈川新町和仲木戶之間時，與平交道上的貨車相撞，列車頭三卡出軌，車頭更嚴重傾側，貨車則冒煙起火。

消防部門指，目前最少有30人受傷，但未知傷勢。

有多名網民在Twitter上載意外現場的圖片，他們指事發時聽見一聲巨響。警方和消防現正調查意外原因。

受到意外影響，京急線來往京急川崎及上大岡站之間的服務需要暫停。