意大利政府成功組閣　5日宣誓就職

意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）9月4日通過總理孔特（Giuseppe Conte）提交的內閣人事任命，意味國會第一大黨「五星運動」（5-Star Movement）成功與中間偏左的民主黨（PD）組成聯合內閣，新政府於當地時間5日上午宣誓就職。

意大利「五星聯盟」與中間偏左的民主黨成功籌組新政府，孔特亦留任總理一職。（Reuters）

孔特的新內閣共有21位官員，10位來自「五星運動」，該黨領袖迪馬約（Luigi Di Maio）出任外交部長，另外財長等合共10個席位則由左翼陣營包攬，其中9人來自民主黨。

內政部長一職原本由極右聯盟黨（League）主席薩爾維尼（Matteo Salvini）擔任，但他的職務已經由沒政黨背景，據稱專門研究外來移民問題的公務員拉莫爾傑塞（Luciana Lamorgese）取代。

「五星運動」和「聯盟黨」在2018年6月組成聯合政府上台執政，並推舉孔特為總理，惟兩黨在多個政治議題上出現嚴重分歧，導致執政聯盟分裂。薩爾維尼8月對孔特提出不信任動議，並要求重新舉行大選，孔特隨即宣布辭職。

當地各方政黨經過大半個月的密集式談判後，「五星聯盟」與民主黨達成組閣協議，同意孔特繼續留任總理一 職。