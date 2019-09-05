美國科網巨擘與政府開會　商討防止2020年大選受網絡攻擊

美國2020年舉行總統大選，社交媒體Facebook等科網巨擘9月4日雲集矽谷，與政府官員討論如何防止大選遭受網絡攻擊。

科網巨擘9月4日雲集矽谷，與政府官員討論如何防止2020年大選遭受網絡攻擊。（AP）

《紐約時報》（New York Times）指出，會議在加州門洛公園（Menlo Park）的Facebook總部舉行，Facebook、Google、微軟，以及Twitter等科網公司，與美國聯邦調查局、國土安全部，以及國家情報總監辦公室的代表會面。

Facebook指出，會面目的是希望在選舉之前建立討論和戰略合作，與會者討論當中的潛在威脅，以及如何更好地共享信息及檢測威脅。

公司網絡安全政策主管格萊赫（Nathaniel Gleicher）在聲明中表示，提高選舉安全及應對信息操作是一項複雜挑戰，任何企業都無法獨自解決。會議希望針對大選，加強業界與政府的戰略合作，為未來做好準備。

美國情報部門早前指出，與俄羅斯有聯繫的活動，透過社交媒體干預2016年美國總統大選，Facebook及其他網上平台備受壓力。

在2016年美國總統選舉，有質疑聲音指出，俄羅斯媒體在網絡中發放大量企圖影響選情的假消息、假新聞。

在通俄門風波後，美國社交平台對於政治輿論及假消息的管控更見着迹。2018年11月美國中期選舉前夕，Facebook刪除115個被指企圖操控選舉、與俄羅斯網絡情報中心有聯繫的帳戶。