庫德洛：中美貿易糾紛或需要多年才可解決

白宮經濟顧問庫德洛9月6日表示，美國希望可以在9和10月與中國的貿易談判中取得「短期」結果，但警告或需要花數年時間才可結束貿易糾紛。

白宮經濟顧問庫德洛認為，美中貿易談判可能像美蘇冷戰時期一樣漫長，呼籲大家可能要接受這個事實。（Reuters）

庫德洛（Larry Kudlow）在白宮外會見傳媒，他指即使美中兩國就貿易及知識產權議題談判18個月，不過由協議內容的份量、牽涉層面及對全球的影響而言，18個月不算漫長。他指談判內容的風險甚高，因此需要確保一切無誤，並以美國和前蘇聯爆發冷戰相提並論，稱如果有必要花10年時間談判，大家都要接受。

美中兩國在9和10月重新舉行高級別經貿談判，庫德洛同日接受彭博社（Bloomberg）訪問時，拒絕評論原定在10月1日向價值2500億美元的中國進口貨品上調關税至30%會否因為談判而推遲。

庫德洛在另一場合提到，新一輪談判會涵蓋全部核心議題，包括盜取知識產權、強迫技術轉移、網絡空間、雲端、金融服務等，另外購買農產品、能源、關税等問題亦會討論。他表示即使談判沒有預設條件，華府希望可以在短時間內看到成果，反之不排除會有進一步行動。