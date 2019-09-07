兩巴士駛離莫斯科監獄　估計俄羅斯烏克蘭開始交換囚犯

路透社引述目擊者報道，兩架巴士9月7日駛離俄羅斯莫斯科的監獄，並有警方護送。相信是俄羅斯和烏克蘭開始交換囚犯。

俄羅斯總統普京5日表示，交換囚犯是邁向兩國關係正常化的一步。俄羅斯官員也指，釋放囚犯對改善氣氛尤其重要。兩國談判屬高度機密，雙方官員強調任何資訊外洩都會阻礙談判。

暫時仍未知交換囚犯的實際數目，估計雙方將各自交出共35名囚犯。俄羅斯的名單預計主要包括2018年11月被扣留的24名烏克蘭船員，以及製片人先佐夫（Oleg Sentsov）、極右社運人士Mykola Karpyuk和Stanislav Klykh等。

烏克蘭的名單中，最受注目的是烏克蘭東部分離武裝份子前指標官Volodymyr Tsemakh。他被指有份於2014年參與擊落馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17客機，5日獲烏克蘭法院批准保釋。

24名烏克蘭船員的代表律師波洛佐夫（Nikolai Polozov）表示，他們正於莫斯科伏努科沃（Vnukovo）機場候機。路透社報道，機場有一架印有烏克蘭標記的客機。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，烏克蘭飛機已起飛前往基輔。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上台後，承諾將囚禁於俄羅斯的烏克蘭囚犯帶回家，並要結束東部的戰爭。