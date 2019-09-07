加拿大油菜籽遭禁止出口中國　促世貿安排雙邊會談

中加關係惡化後，中國停止加拿大油菜籽進口，加拿大多元化國際貿易部長卡爾（Jim Carr）9月6日表示，已向世界貿易組織（WTO）採取第一步行動，要求與中國展開雙邊磋商。

卡爾發聲明表示，加拿大尋求在世貿與中國展開雙邊磋商，按世貿規定，加拿大與中國應該在30天內會談，若然會談未能取得成功，加拿大可以要求交由委員會仲裁。

卡爾又透過發言人指，在多個層面上持續與中國溝通，但進展速度不如預期，故此採取下一步行動。

民調顯示，杜魯多（Justin Trudeau）所領導的政黨將在聯邦大選陷入苦戰（Getty Images）

在野黨斥杜魯多對華軟弱

加拿大將在10月21日舉行聯邦大選，民調顯示總理杜魯多（Justin Trudeau）所屬的執政自由黨（Liberals）與在野保守黨（Conservatives）的對決上，可能會陷入苦戰，保守黨領袖謝爾（Andrew Scheer）批評杜魯多對華軟弱。

從目前看來，中加兩方在10月21日加拿大聯邦大選前達成和解方案的機會甚低。

加拿大2018年12月2日應美方要求下在温哥華逮捕孟晚舟，中加關係自此陷入緊張。自2019年3月起，中國以驗出多種有害生物為由，停止加拿大油菜籽進口。