美媒：中國提出進口農產品　換取美國押後徵税

美國《政治報》網站9月6日引述知情人士報道，中國和美國官員本週通話期間，提出適量進口美國農產品，希望換取美國寬減對華為的出口限制，以及延遲10月1日對2500億美元商品加徵的關税。

美國總統特朗普威脅於10月1日對2500億美元中國商品加徵關税。（AP）

《政治報》網站（Politico）報道指，總統特朗普將視乎談判進度，考慮押後原定12月15日起加徵的關税，當中牽涉幾乎所有剩餘的中國進口商品，包括手提電腦、智能手機和其他消費者商品。

知情人士透露，政治捐獻者和主要企業如沃爾瑪（Wal-Mart）的行政人員兩周前再勸籲特朗普，放棄於12月加徵關税，表示會嚴重打擊消費者。

中美新一輪貿易談判預計10月舉行，兩國均表示期望取得有意義的進展。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6日接受訪問時指，貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）與中國副總理劉鶴4日通話，大致良好。

庫德洛同日在白宮外會見傳媒，表示即使美中兩國就貿易及知識產權議題談判18個月，不過由協議內容的份量、牽涉層面及對全球的影響而言，18個月不算漫長。他指，談判內容的風險甚高，因此需要確保一切無誤，並以美國和前蘇聯爆發冷戰相提並論，稱如果有必要花10年時間談判，大家都要接受。