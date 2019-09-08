消息人士：特朗普私下擔憂經濟衰退 下令親信籌措抵禦「寒冬」

六名消息人士對媒體透露，美國總統特朗普（Donald Trump）時常誇讚美國經濟強大，實則私下已開始籌措，特朗普甚至同親信們逐一與美國企業家們聯繫，告訴他們和中國談判進展，讓他們放心。

美國有線電視新聞網（CNN）9月7日發表題為《特朗普私底下對經濟有一些擔憂，儘管公開表現得很自信》的文章稱，有六名熟悉情況的消息人士透露，特朗普私下已經開始對美國經濟表現這個自己最大的政治籌碼感到擔憂。最近幾個星期，特朗普下令讓助手們加緊提上日程，拿出措施來提振美國人民對經濟的信心。

目前助手們給出的方案有新一輪減税政策、再推動新《美墨加協議》最終立法、加強施壓美國聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank，美聯儲）降息等。

消息人士們還對CNN提及，有個叫做「全員出動」（All hands on deck）的計劃，特朗普同所有高級助手們，包括女婿庫什納（Jared Kushner）在內，均已親自打電話給美國的企業家們，直接告訴他們同中國貿易談判的進展，以及其他在經濟方面的舉措，好讓他們對美國經濟形勢和美中貿易爭端放心。

消息人士還對CNN說，特朗普下令助手們將全部舉措方案准備好，這個秋季開始執行，以防經濟指標再次惡化。

與此同時，CNN認為，特朗普在台面上採取的、時而令人困惑的舉措，是因為特朗普認為這些舉動很可能將會增加自己連任的機會。但能夠縮短台上樂觀表象、台下大力阻止經濟惡化真相的時間已經不多了。CNN指出，消息人士們提供的內部消息是現時白宮的真實寫照，特朗普一直在描繪的美國經濟繁榮的畫面，或將提前於2020年11月3日大選破裂。

美國彭博社消息稱，特朗普9月4日在白宮首次公開對媒體承認，如果美中沒有貿易戰，美股要比當下高出10000點。特朗普說：「如果我對中國什麼都不做，我的股票市場，我們的股票市場會比現在高10000點，但有人不得不這樣做。對我而言，這比經濟更為重要。得有人對中國做些什麼，必須要做。」 美國《華盛頓郵報》認為，這是特朗普在貿易戰表態中最明顯的一次退讓。