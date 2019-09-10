特朗普談貿易戰給中國造成的傷害 稱北京迫切想要談判

中美正在籌備新一輪談判，美國總統特朗普說，中國遭遇了嚴重打擊，迫切想要談判。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月9日在白宮向記者談到了中美貿易戰。特朗普說，兩週前，假新聞試圖努力讓人們相信，美國經濟有可能出現衰退。然而，很多非常積極的事情發生了。

特朗普還說，美國在中國方面做得非常好，美國股市有可能再創新高。美國獲得了萬億美元，中國損失了很多，包括300萬個就業崗位，還有很多公司離開了中國。

特朗普還強調，中國迫切想要談判。

特朗普此番表態正值中美籌備新一輪談判之際。中國副部長級別的官員將於9月中旬到訪華盛頓打前站，隨後中國國務院副總理劉鶴、美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於10月初在華盛頓會晤，舉行第十三輪貿易談判。值得一提的是，這次談判原本定於9月份在華盛頓舉行，但是由於美國對中國加徵了新的關税，談判受到影響，被推遲到了10月。

特朗普的這番新表態可謂老生常談。在貿易戰的過程中，他一直說中國想要達成一份協議，他對協議不滿，暫時不打算簽字。特朗普還一直宣稱中國經濟遭遇了嚴重打擊，美國安然無恙，貿易戰拖得越長，美國越強大。

但是特朗普的很多言論並不一定站得住腳。中國的態度一直都是「談，大門敞開；打，奉陪到底」。此外，中國在努力談判的時候，也做了鬥爭的準備。中國官方近來多次提到了要發揚鬥爭精神。

中國國家主席習近平北京時間9月3日在一次講話中說，當今世界正處於百年未有之大變局，中國必須發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領。他還說：「我們面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，至少要伴隨我們實現第二個百年奮鬥目標全過程。」他還說，要堅定鬥爭意志，當嚴峻形勢和鬥爭任務擺在面前時，骨頭要硬，敢於出擊，敢戰能勝。

特朗普近日還說：「中國現在正經歷57年來最糟糕的一年。這是他們57年來最糟糕的一年。他們想達成協議。」他還說：「中國非常希望達成協議。我們將拭目以待。他們在經歷50多年來最糟糕的一年。」

這也遭到了美國媒體的辛辣諷刺，美聯社稱特朗普是在做白日夢。美聯社指出，事實是：特朗普的言論與現實相去甚遠。的確，中國經濟增速有所減緩，國際貨幣基金組織（IMF）預計中國經濟今年將增長6.2%，但還是比美國快得多。