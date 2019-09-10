台灣《聯合報》當地時間9月10日報道，舷號341的加拿大海軍「渥太華」號護衛艦（HMCS Ottawa FFH-341）當天上午從北向南穿越台灣海峽。

「渥太華」號曾於2017年5月26日訪問上海。（VCG）

報道稱，「渥太華」號護衛艦在亞太的主要任務是參與美國對朝鮮的制裁行動。其於9月2日抵達韓國平澤市訪問，台媒分析，「渥太華」號此行應該是從韓國離開，選擇穿越台灣海峽前往泰國訪問。

據悉，「渥太華」號護衛艦在穿越台灣海峽時，一度打開了AIS（船舶自動識別系統）。

對此，台灣軍方表示，一艘加拿大籍護衛艦由北向南航經台灣海峽「自由航行」，台灣軍方依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握台灣周邊海、空域動態，「維護區域和平與穩定」，期間「並無異狀」。

「渥太華」號護衛艦總長134.7米，寬16.4米，吃水7.5米，排水量4770噸，最高航速29節。裝有一門博福斯57毫米艦炮和8枚「魚叉」反艦導彈以及16枚RIM-162改進型海麻雀防空導彈。

而在「渥太華」號之前，加拿大哈利法克斯級護衛艦「里賈納」號（HMCS Regina FFH-334）也在今年6月航經台灣海峽。

《華爾街日報》當時評論稱，加拿大海軍艦艇穿越台海的行動是在中美兩國貿易緊張局勢升級背景下展開的。

報道援引駐台北政策分析師、渥太華Macdonald-Laurier Institute高級研究員科爾（J. Michael Cole）的觀點稱：「加拿大突然跳出來插手北京方面視為內政的事務，北京方面肯定是要起疑心的。」