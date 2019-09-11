【逃犯條例】美參議員促評估香港出口條例　憂敏感技術外洩至中國

美國共和民主兩黨部份參議員9月10日聯署去信商務部長羅斯（Wilbur Ross）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），表示憂慮中國或會利用美國法律賦予香港的特殊地位，獲取關鍵或敏感的技術，促請美國評估適用於香港的出口條例。

信件寫道：「我們相信重要的是，美國應採取適當措施，確保中國不會濫用美國法律下香港之特殊地位，用作盜取或以其他方式獲得關鍵或敏感的美國設備和技術，支援中國的策略性目的或侵犯中國內地、香港或其他地區之人民的權利。」

參議員在信中形容「中國持續侵蝕香港的自治權」，他們要求美國政府在10月1日前提供有關美國出口管制制度現狀的「詳細資訊」，並以書面或透過簡報形式進行評估，同時提供有關修改美國出口管制討論的更新狀況。

有份聯署的參議員包括外交關係委員會（Foreign Relations Committee）正副主席裏施（Jim Risch）及梅嫩德斯（Bob Menendez）、銀行委員會（Banking Committee）的克拉波（Mike Crapo）及布朗（Sherrod Brown），以及魯比奧（Marco Rubio）等人。

香港反修例示威持續，有示威者8日遊行至美國駐港總領事館遞交請願信，特首林鄭月娥敦促美方不要干涉特區政府事務，中國外交部發言人華春瑩表示，中方堅決反對任何外國政府，組織或個人以任何方式干涉中國內政，並希望他們及早收回在香港伸出的黑手。