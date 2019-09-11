澳洲證實三名公民遭伊朗扣留　據報一人被囚近一年

英國《泰晤士報》報道，兩名持英國和澳洲雙重國籍的女子和一名澳洲男子目前遭伊朗扣留，其中一人被判監十年。澳洲外交兼貿易部9月11日證實，三名澳洲公民遭伊朗扣留，並指已向家人提供領事協助。

《泰晤士報》報道，一名持英國和澳洲雙重國籍的網誌作家和澳洲籍男朋友於亞洲旅遊，10周前於伊朗被扣留。另一名持英國和澳洲雙重國籍的女子曾就讀劍橋大學（Cambridge University），並於澳洲的大學任教。據指，她被判監十年，目前單獨監禁，但未知罪名。澳洲廣播公司（ABC）指，大學講師已被囚近一年。

三人目前被囚禁於德黑蘭的伊溫監獄（Evin），兩名女子相信是近年首批未持伊朗國籍被扣的英國人。網誌作家與伊朗裔的扎赫里拉克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）共同監禁。報道亦引述知情人士指，伊朗向網誌作家表明她是與澳洲交換囚犯計劃的一部份。

澳洲證實三名澳洲公民遭伊朗扣留，並指已向家人提供領事協助，但基於私隱未有提供更多資料。澳洲目前對伊朗的旅遊警示為「重新考慮前往伊朗的需要」，提到外國人包括澳洲人有機會遭到任意拘留或拘捕，持雙重國籍人士亦面對同樣風險。