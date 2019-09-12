特朗普：應劉鶴要求　同意押後至10月15日加徵新關税

美國總統特朗普（Donald Trump）9月11日在Twitter表示，因應中方要求，以及中國即將迎來國慶70周年，同意將原訂10月1日對2500億美元中國貨品關税提升至30%的安排，押後至10月15日，以此釋出善意。

特朗普在帖文指，因應中國國務院副總理劉鶴的要求，以及中華人民共和國將於10月1日慶祝成立70周年，美國同意將對2500億美元中國貨品關税從25%加至30%的日期推遲至10月15日，以此釋出善意。

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月11日

中國國務院9月11日公布部分獲排除徵收關税的美國貨物清單，包括部分抗癌藥物、潤滑劑及動物飼料等16項美國貨品。惟豬肉和大豆等主要美國出口貨品未被列入清單。

特朗普形容，北京做出了重大的舉措，顯示了北京在雙方到華盛頓展開新一輪貿易磋商前，擺出了良好的姿態。