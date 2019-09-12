貿易戰痛擊美企和消費者　催生單月關税最高紀錄

受貿易戰影響，美國企業和消費者不得不支付更多關税。（VCG）

美國組織「關税傷害美國腹地」（Tariffs Hurt the Heartland）9月11日發佈調查數據稱，2019年7月，美國企業和消費者支付了約68億美元關税，創下美國歷史上單月關税的紀錄。

綜合Fox Business、Business Insider等媒體報道，「關税傷害美國腹地」的數據顯示，同2018年7月相比，今年7月關税給美國企業和消費者帶來的負擔增加了約35億美元，漲幅達62%。2018年到今年7月間，美國納税人已經為關税額外支付了超過300億美元。與此同時，貿易戰也嚴重影響美國出口。截至今年7月，美國出口額已連續下降13個月。

「關税傷害美國腹地」組織稱，儘管關税已達到很高的水平，但目前貿易形勢仍在惡化。該組織指出，今年9月1日起，美國政府對「4a清單」（List 4a）中價值1,120億美元的中國進口商品徵收15%關税；自12月15日起，將對「4b清單」（List 4b）中價值1,600億美元的中國進口商品徵收15%關税。而根據該組織的統計，僅在今年7月，美國進口「4a清單」和「4b清單」上的中國商品價值就達到264億美元。

「關税傷害美國腹地」組織發言人表示，高漲的關税給美國企業帶來重大不確定性，可能會導致投資萎縮、物價上漲、就業崗位減少。該發言人敦促美國政府抓住未來談判的機會，儘快結束這場「沒有贏家」的貿易戰。

據悉，「關税傷害美國腹地」由來自美國各行業的150多家行業協會聯合組成，致力於向公眾普及關税給經濟各方面造成的影響，反對美國政府對進口產品加徵關税。

美國《華爾街日報》9月11日援引一位消息人士稱，關税措施威脅企業導致市場下跌，還在美國商界引發了一場旨在影響美國總統特朗普（Donald Trump）、以遏制任何貿易戰升級勢頭的大型運動。在一些經濟疲軟迹象浮現之際，白宮已因對進口產品加徵關税招致批評。自不斷加徵關税引起商界牴觸以來，特朗普政府已在尋求給貿易戰降級。

北京時間9月11日，中國官方宣布將對16種美國商品暫停加徵關税，為期一年。隨後，特朗普也同意推遲對2,500億美元中國商品加徵關税時間。