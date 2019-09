特朗普拚連任欲討好中產　2020年中公布新一輪減税

美國白宮經濟顧問庫德洛9月13日表示,政府計劃在2020年中公布「減税2.0」計劃。減税被視為總統特朗普用於尋求連任的利器之一。

包括美國總統特朗普、財長姆努欽及白宮經濟顧問庫德洛(圖)都先後提及2020年可能推出針對中產的減税措施。圖為9月6日庫德洛抵達白宮對傳媒發表講話。(Reuters)

在庫德洛(Larry Kudlow)就「減税2.0」(Tax Cut 2.0)發表講話之前,美國總統特朗普(Donald Trump)12日透露2020年將推出減税計劃。美國財長姆努欽(Steven Mnuchin)9日也表示,政府會考慮在2020建議推出一個減税計劃,用於提升美國經濟強度。

庫德洛表示政府從國會、政府以及外部收集最好的意念,以推出新一輪重大的中產減税計劃。他強調這絕對不是應對經濟衰退的措施(This is not a recession measure at all)。不過他並未說明如何制定減税措施,也沒有提到減税幅度有多大,僅指它推出的時間可能在「明年年中某個時候」,即可能是11月總統及國會大選之前數月。

特朗普2017年年底推出美國30年來規模最大的税務改革法案,將企業所得税從35%減至21%,個人所得税最高税率從39.6%下降到37%。他在2018年中期選舉前曾提及一個為中產人士而設的重大減税計劃,成為中期選舉的熱門話題之一,然而他之後甚少減及此事。