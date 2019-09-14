特朗普拚連任欲討好中產　2020年中公布新一輪減税

美國白宮經濟顧問庫德洛9月13日表示，政府計劃在2020年中公布「減税2.0」計劃。減税被視為總統特朗普用於尋求連任的利器之一。

包括美國總統特朗普、財長姆努欽及白宮經濟顧問庫德洛（圖）都先後提及2020年可能推出針對中產的減税措施。圖為9月6日庫德洛抵達白宮對傳媒發表講話。（Reuters）

在庫德洛（Larry Kudlow）就「減税2.0」（Tax Cut 2.0）發表講話之前，美國總統特朗普（Donald Trump）12日透露2020年將推出減税計劃。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）9日也表示，政府會考慮在2020建議推出一個減税計劃，用於提升美國經濟強度。

庫德洛表示政府從國會、政府以及外部收集最好的意念，以推出新一輪重大的中產減税計劃。他強調這絕對不是應對經濟衰退的措施（This is not a recession measure at all）。不過他並未說明如何制定減税措施，也沒有提到減税幅度有多大，僅指它推出的時間可能在「明年年中某個時候」，即可能是11月總統及國會大選之前數月。

特朗普2017年年底推出美國30年來規模最大的税務改革法案，將企業所得税從35%減至21%，個人所得税最高税率從39.6%下降到37%。他在2018年中期選舉前曾提及一個為中產人士而設的重大減税計劃，成為中期選舉的熱門話題之一，然而他之後甚少減及此事。