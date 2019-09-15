白宮前官員：特朗普正在埋葬美國　中國希望他連任

中美貿易戰仍在繼續，美國總統特朗普一直指責中國想要拖到2020年大選之後，希望特朗普被打敗。但是白宮一位前官員認為，中國希望特朗普連任。

白宮前官員斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）9月13日在接受雅虎財經採訪時說，中國希望特朗普（Donald Trump）成功連任，因為特朗普正在摧毀美國，以及破壞美國的全球地位。

斯卡拉穆奇還說，特朗普正在破壞美國的全球聯盟體系，以及現有的國際貿易體系，他正在破壞美國的軟實力和硬實力，以及美國的全球地位。

斯卡拉穆奇還指出，特朗普的行為方式在全球舞台上完全是一種尷尬。他跌跌撞撞地走着。中國人在笑。這傢伙在埋葬美國。

據悉，美國即將於2020年迎來總統大選。與此同時，中美貿易戰也仍在繼續，兩國仍未能達成協議。特朗普認為，中國想要拖到美國大選之後，期待特朗普被民主黨的拜登（Joe Biden）擊敗，然後同拜登打交道。

特朗普也多次警告中國不要拖，否則等他連任了，貿易協議會更加苛刻。

但是《華盛頓郵報》此前也表達了同斯卡拉穆奇類似的觀點。《華盛頓郵報》報道稱，習近平可以做出一些象徵性的讓步，讓特朗普在貿易戰中宣布獲勝。股市會對此會熱烈地歡迎，特朗普也可以給自己戴上「中國殺手」的桂冠。但是習近平就有可能再獲得一個西方被撕裂的四年。

對於美國的拖延一說，中國外交部發言人華春瑩9月11日回應說，這樣的言論到底是不是符合實際。

她還說，中方在中美經貿問題上的立場、態度和做法是始終如一的。我們從來不想打貿易戰，希望通過平等、相互尊重的磋商，達成雙方都能接受的、互利共贏的解決方案。