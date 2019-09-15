沙特石油設施受襲　特朗普與薩勒曼通話：願保護利雅得安全

沙特阿拉伯駐美國大使館9月14日表示，王儲薩勒曼當天與美國總統特朗普通電話，後者指沙特石油設施被襲事件對美國和全球經濟產生負面影響，美國願意與沙特合作，維護沙特的安全。

沙特石油設施被襲，王儲薩勒曼向特朗普稱，願意應對恐怖主義侵略。（AP）

沙特阿拉伯官媒沙特通訊社（Saudi Press Agency）14日引述薩勒曼（Mohammed bin Salman）在通話中回應特朗普指，沙特願意及能夠應對恐怖主義侵略。

襲擊發生在9月14日，全球最大石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）兩處石油設施遭遇無人機襲擊。也門胡塞武裝之後承認責任，表示組織動用10架無人機進行襲擊。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在社交網站帖文，指無證據顯示襲擊來自也門，伊朗才是發動攻擊的主謀。蓬佩奧稱過去德黑蘭政府參與了針對沙特過百次的襲擊，指責伊朗正對全球石油供應設施發動前所未有的攻擊，美國會與盟友合力確保石油供應穩定，並要伊朗為襲擊負責。

《華爾街日報》引述消息報道，沙特在襲擊後將削減一半石油產量，每天減少近500萬桶原油，相當於全球5%的石油出口量。

美國能源部長佩裏（Rick Perry）14日指示部門官員，和國際能源署（IEA）合作，商討潛在選項，有需要時將採取全球集體應對行動。國際能源署14日則發表聲明，表示正密切注視沙特阿拉伯石油設施遭襲擊情況，並強調目前全球石油市場供應充裕。