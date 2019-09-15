經濟衰退讓5位總統連任失敗 中美貿易戰讓特朗普壓力大

中美貿易戰的惡化加劇了美國經濟衰退的風險，而這對即將迎來連任選舉的特朗普而言是致命的。

美國Fox新聞網站9月14日報道稱，美國經濟已經開始放緩。8月29日，美國商務部說，第二季度的經濟增長率為2%，比第一季度的3.1%要低。

BMO資本市場的高級經濟學家瓜提爾瑞（Sal Guatieri）說，美國經濟在第三和第四季度預計將會進一步放緩。

他認為，美國第三季度的增長率將放緩至1.9%，第四季度1.6%，2020年的增長率為1.8%。

報道稱，美國經濟能否避免衰退對特朗普（Donald Trump）2020年的連任競選十分關鍵。

報道指出，美國此前有7位總統在連任選舉前經歷了經濟衰退，其中5位沒能成功連任。另外11位大選前沒有經濟衰退的總統都連任成功了。

美銀美林美國經濟學家梅爾（Michelle Meyer）此前也表示：「我們的計算顯示，一場重大的貿易戰將導致美國經濟增長大幅放緩，信心下降和供應鏈中斷可能加劇貿易衝擊，導致美國經濟徹底衰退。我們仍然認為，全面爆發貿易戰的可能性很低，但風險正在上升，這對美國的經濟前景仍是一個重大的不確定性。」

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）通過電腦模型分析了可能導致美國經濟衰退的因素。他表示，首要風險是美國挑起的貿易戰。如果特朗普堅持落實他揚言的所有關税舉措，包括對所有中國輸美商品實施25%的關税，對墨西哥產品實施25%的關税，對進口汽車加徵關税，這就相當於對美國家庭和企業徵收了一大筆税，這將打擊信心和市場，促使美國經濟在2020年步入衰退。

贊迪說，他的模型顯示，全面貿易戰將導致美國就業人數從今年第三季度到2021年年中減少310萬人，同時失業率到2021年年中將升至6.6%。此外，美國股市市值將縮水37%。他的模型假定中國將採取反制措施，包括允許人民幣貶值、打擊美國製造業、減少購買美國國債、推高利率以及給美國房產和股市造成損失等。

《華爾街日報》也報道指出，貿易戰及不斷膨脹的預算赤字等因素可能導致美國經濟脱軌。