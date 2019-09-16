安倍重申願無條件與金正恩會談　自民黨前副總裁次子率團訪朝

日本首相安倍晉三9月16日重申，願意在不設前置條件下，與朝鮮領袖金正恩舉行會談，解決拖延已久朝鮮綁架日本人問題。

2002年9月17日日朝舉行首次首腦會議，時任首相小泉純一郎訪問朝鮮，簽署日朝平壤宣言。安倍在16日出席朝鮮綁架日本人受害者家屬活動時重申，願意在不設前置條件下，與朝鮮領袖金正恩舉行會談。安倍表示在8月與七大工業國集團（G7）峰會時，已取得了所有參加國同意，支持盡早解決綁架問題。並稱日本必需踏出第一步，因此願意主動邀請與金正恩會面。

金丸信吾率團前往訪問朝鮮，希望能造就日朝關係改善的環境。（朝日電視）

自民黨前副總裁次子訪朝

日本已故自民黨前副總裁金丸信次子，金丸信吾率團共62人在14日抵達平壤，進行6天的訪問。金丸信吾在途經中國北京機場時接受訪問時表示，希望藉機會打聽金正恩對舉行日朝會談的意思。預料他將與朝鮮對日大使宋日昊會面，就綁架問題、恢復兩國關係等交換意見。

金丸信吾父親，金丸信是自民黨內對朝鮮友好的代表。金丸信在1990年曾率團訪問朝鮮，與金正恩的視父金日成會面。

金丸信吾未有從政，是次訪問亦以民間訪問形式進行。金丸表示，在政府沒有動作的今天，尋找對話途徑十分重要。