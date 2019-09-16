韓總統將晤特朗普　文在寅：積極支持朝美對話

韓國媒體9月16日報道韓國總統文在寅會在22日至26日訪美與美國總統特朗普會談。文在寅9月16日在總統府青瓦台主持召開幕僚會議時表示，將通過與特朗普會談，積極支持朝美對話。

韓國致力推動美朝恢復對話，然而自從6月30日的板門店特金會後無甚進展。圖為朝鮮9月10日向朝鮮半島東部海域方向試射兩枚短程飛行物，朝鮮領袖金正恩在現場指導發射。（VCG）

韓聯社16日報道文在寅表示他在訪美期間，將積極推動包括聯合國在內的國際社會參與朝鮮半島和平事務，以及為此提供合作。他強調朝鮮半島和平不僅僅是韓國的課題，也是關乎消滅地球上最後一塊冷戰堅冰的世界性課題。他呼籲國際社會攜手，韓半島和平才會更加鞏固。

文在寅在會議上提及，朝美工作層磋商即將開始。韓朝美領導人之間的互信以及追求和平的意志，將成為推動朝鮮半島和平進程的力量。

韓國《中央日報》9月16日引述消息人士指，金正恩在8月8日曾經透過專人向特朗普（Donald Trump）送上長達3頁的親筆信，提及韓美聯合軍演（8月11至20日）結束後將不再試射導彈，而在這封信發出一週後，金正恩再向特朗普發出另一封親筆邀請信。有關消息其後獲得韓國外長康京和證實。她說金正恩致信邀請特朗普，到平壤舉行第三次「特金會」。