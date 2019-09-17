美日貿易協議疑提前泄露　日本要送美國一份大禮

美日首腦9月底將在聯大會議期間會晤，屆時雙方將簽署部分貿易協議。據日媒提前透露的美日貿易協議內容顯示，日本已同意逐步取消美國葡萄酒進口關税，以促成美日貿易協議的達成。

據《日本經濟新聞》9月15日報道，日本已同意逐步取消美國葡萄酒進口關税，作為預計將在月底簽署的雙邊貿易協議的一部分。該經濟協議生效後，日本將在5年至7年內取消對美國葡萄酒的關税。

日本對進口葡萄酒徵收的税率為每升15%或125日元（1日元約合0.009美元），以較便宜的價格為準。取消關税可以將葡萄酒經銷商的美國葡萄酒成本降低約13%。

據悉，日本最大紅酒進口來源國為智利，市佔率31%，其次是法國及其他歐洲國家。美國葡萄酒在日本的市佔率僅6%，排在第6名。

8月底，美日首腦就美日貿易談判達成初步協議，預計兩國首腦將在9月底的聯合國（UN）大會上簽署貿易協議。

另據英國路透社報道，在白宮9月16日公布的呈交給議會的書信中，美國總統特朗普（Donald Trump）表示將在數週內與日本在關税領域達成協議。特朗普還表示，將就數碼貿易與日本簽署行政協議。

日本《東京新聞》9月16日還報道稱，在下週美日兩國領導人會面時，美國將同意不上調針對日本汽車的關税或是限制其進口配額。這項承諾是兩國領導人就貿易問題聯合聲明的內容之一，該聲明將在特朗普和日本首相安倍晉三下週在紐約會面後公布。

《東京新聞》認為，這項有限制的貿易協議中，日方將在從美國進口農產品方面做出讓步，而美方則將不會像特朗普之前威脅的那樣上調日本汽車關税。該協議如果最後敲定，將在中美貿易戰之際減輕美日之間的貿易摩擦。