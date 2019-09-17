美國眾議院調查華裔部長趙小蘭　質疑利用職權為家族圖利

美國華裔運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）遭媒體質疑她的家族與中國政府關係密切，美國眾議院監督暨改革委員會展開對趙小蘭的調查，9月16日要求她交出文件，以釐清她是否有利用職權，為家族航運公司圖利。

眾議院委員會致函趙小蘭，要求她交出與家人通訊的文件副本（路透社）

由民主黨掌控的眾議院監督暨改革委員會致函趙小蘭，要求她交出文件，包括她跟父親趙錫成（James Chao）與妹妹趙安吉（Angela Chao）之間的聯絡文件副本。

信件又提到，委員會對於媒體報道趙小蘭疑似利用她在特朗普（Donald Trump）政府職位，幫助她家族航運公司福茂集團（Foremost Group）生意一事，讓他們深感困擾。

美國運輸部指，將對眾議院的信件作出回覆，有不願開名的代表向媒體指，媒體對趙小蘭家族的攻擊是乏味的，只是想破壞趙小蘭的公職事業。

趙小蘭的丈夫是美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Getty Images）

遭質疑家族與中國關係密切

《紐約時報》6月報道，趙小蘭的家族與中國政府關係密切，趙小蘭的父親趙錫成在1949年共產黨掌權前逃離中國大陸，此前他曾在上海就讀，與中國前國家主席江澤民是同校同學。

趙錫成1964年在美國創立福茂集團（Foremost Group），公司大部份貨船均由中國國有造船廠建造，部份由中國政府貸款提供資金，趙氏家族在1984年又入股一家國有企業，趙錫成在江澤民成為中共領導人後多次與他見面。

《紐約時報》的報道指，趙小蘭雖然在福茂無任何正職，但報道指她多次利用自己身份提升公司知名度，上任時亦未有披露與家族公司的密切關係。

趙小蘭的丈夫是美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。