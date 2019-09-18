一度開火扣押80人 俄羅斯緊急召見朝鮮臨時代辦

俄聯邦安全局9月17日發佈消息，2艘朝鮮漁船以及80多名朝鮮公民因在俄羅斯海域從事非法捕撈被扣押。俄羅斯外交部已經緊急召見朝鮮駐俄臨時代辦。

綜合媒體9月18日報道，俄聯邦安全局公開內容顯示，該事件發生在俄濱海邊疆區的日本海俄專屬經濟區海域，當時俄邊防部門共發現了2艘朝鮮漁船以及11艘小艇在俄海域從事非法捕撈活動，其中一艘拒絕接受檢查並向俄邊防軍人開槍。

俄羅斯衛星通訊社稱，在抓捕行動中3名俄邊防軍人遭到非法捕撈者的襲擊並受傷。目前，80多名朝鮮公民及2艘漁船被扣押在俄羅斯納霍德卡港。

在事件發生後，俄羅斯外交部緊急召見了朝鮮駐俄臨時代辦，要求朝鮮方面做出解釋，同時要求朝鮮方面採取措施，防止類似事件再次發生。

據瞭解，俄羅斯與朝鮮多次因非法捕撈問題互相扣押對方漁船和公民，期間時有衝突發生。7月16日，朝鮮邊防部隊扣留了俄羅斯「祥海林-8」號漁船，並送往元山港。船上有15名俄羅斯船員，2名韓國船員。

2016年，俄安全局在扣押一艘朝鮮漁船時與船上50餘名朝鮮公民發生衝突，最終造成俄朝雙方多人受傷。

2013年，一艘名為「阿爾泰」號的俄羅斯漁船在日本海中立海域遭到朝鮮軍艦射擊。漁民們表示，船隻航行至日本海中立海域時，遭到朝鮮軍艦機槍和紅色信號彈射擊。射擊過後，身着朝鮮軍裝的士兵登上「阿爾泰」號對漁船進行了徹查，同時就漁船名稱、船員數量、所載貨物、始發港和目的地等，對船長進行了10分鐘左右的盤問，之後放行，這些軍人登上自己的艦隻離開。