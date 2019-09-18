被批做白日夢後　特朗普再稱中國正經歷57年來最糟糕一年

中美貿易戰仍在持續，美國總統特朗普日前稱，中國正經歷半世紀以來最糟糕的一年。但是美國媒體此前就稱，他的這番言論並不是事實。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月16日在新墨西哥州出席了一場競選集會活動，在集會上，特朗普談到了中美貿易戰。

特朗普說：「全世界經濟都表現的不好，你看看歐洲，你看看亞洲。老實跟你說，中國經濟也表現不好，中國正經歷57年來最糟糕的一年，但是我希望他們仍然喜歡我。」

特朗普還說，中國在貿易戰中打擊了美國農民，他給農民發放了補貼，農民依然支持他。

據悉，中美自2018年7月正式爆發了貿易戰，兩國互向對方的商品加徵關税。在貿易戰持續和升級的過程中，特朗普一直強調，中國經濟遭受了重創，美國安然無恙，並且通過關税收穫很多資金，貿易戰拖得越久，美國就越強大。

特朗普此前也說：「中國現在正經歷57年來最糟糕的一年。這是他們57年來最糟糕的一年。他們想達成協議。」

他還說：「中國非常希望達成協議。我們將拭目以待。他們在經歷50多年來最糟糕的一年。」

但是，美聯社報道認為，特朗普總統有關中國經濟的言論失實。

美聯社指出，事實是：特朗普的言論與現實相去甚遠。的確，中國經濟增速有所減緩，國際貨幣基金組織預計中國經濟今年將增長6.2%，但還是比美國快得多。

美聯社報道認為，聲稱中國經濟處於半個世紀甚至更長時間以來的最糟糕狀態是在做白日夢。57年前的1962年，中國還很落後。

報道認為，自上世紀70年代末實行經濟改革以來，中國使數億人擺脱貧困，中等收入階層日益壯大，並超越日本成為世界第二大經濟體。

此前，特朗普有關中國為關税埋單的言論也遭美國媒體集體批評。

彭博新聞社網站5月30日發表文章稱，最新民調顯示，大多數美國人並不認同美國總統特朗普所說的中國在為美國關税埋單的觀點。