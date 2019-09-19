芬蘭總理：英國需要在9月底提交脱歐計劃

英國距離脱歐期限只剩個多月時間，芬蘭總理林內（Antti Rinne）9月18日認為，英國首相約翰遜（Boris Johnson）只有兩周擬定脱歐計劃，如果在9月底前都無法提交實質方案，英國很大機會在10月31日硬脱歐。

芬蘭總理林內9月18日訪問巴黎，與法國總統馬克龍舉行會談，英國脱歐問題成為雙方的討論重點之一。（Reuters）

林內18日訪問巴黎，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面，林內在會後向傳媒表示，他和馬克龍都同意約翰遜需要提交英國脱歐的書面建議，如果歐盟在9月底沒有收到任何方案，他認為「一切就會結束」。

芬蘭是歐盟輪任主席國，林內稱有意與約翰遜受歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在未來數日會面，商討脱歐的新限期，但他指出歐盟成員國之間仍未對此有共識。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）較早前表示，16日與約翰遜的會面有建設性，惟認為直到英國提交具體內容前，他都不肯定雙方是否就胱歐問題取得進展。

而英國廣播公司（BBC）18日引述唐寧街首相府發言人指，約翰遜政府會繼續與歐盟談判，並在適當時候交代脱歐方案。