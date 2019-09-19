美防長稱中國是美國的最大競爭對手 揭兩點原因

面對中國的崛起，美國果斷調整國防戰略。美防長也稱，中國是美國最大的競爭對手。

美防長埃斯珀（Mark T. Esper）9月18日在華盛頓舉行的空軍協會的大會上談到了中俄威脅。

埃斯珀說，美國一直保持的軍事優勢已經被削弱，俄羅斯和中國幾乎達到了同等地位。

他還說，俄羅斯和中國不受低強度衝突的約束，正在對軍隊進行現代化改造，專門針對美國軍隊的弱點。俄羅斯和中國領導人現在試圖挑戰美國的優勢，以擴大自己的力量和影響力。

埃斯珀說，從近期來看，俄羅斯是最大的挑戰。但是從長遠來看，中國是美國最大的競爭對手，原因與中國的經濟增長和長遠目標有關。

他還指出，中國的「一帶一路」倡議試圖在全球範圍內尋求經濟和安全領導權。

其實早在2018年，美國《國防戰略報告》就直截了當地把中國和俄羅斯定位為「超過恐怖主義的對美國國家安全的最大挑戰」，美國國防戰略由反恐重回「大國競爭」。

時任美防長馬蒂斯（James Mattis）就曾說：「雖然我們將繼續打擊恐怖主義的行動，但是，現在美國國家安全的重點是大國競爭，而不是恐怖主義。」

但是，中國駐美大使崔天凱2019年9月18日發表講話說，美方一些人說，是中國變了，變得強大了、強勢了，要取代美國、要稱霸。我認為，問題不在中國本身，而在於美方對中國的認知出現了偏差。

崔天凱還說，面對快速發展的中國，美國在一段時間內有一些疑惑，是可以理解的。但基於錯誤的認知，把中國當成戰略對手甚至敵手，是極其危險和不負責任的。