日本公布8月旅遊數據　韓國旅客大降一半　旅遊區受衝擊

日本觀光廳9月18日發表最新統計數字，8月韓國訪日旅客較去年同期大降48%，減少人數為2011年東日本311大地震以來最多。有經常接待韓國旅客觀光設施表示，韓國旅客一度跌至零。

繼中國後韓國是訪日旅客第二多的地區或國家，8月分數字韓國首次跌至第三，被台灣超越。（Getty Images）

日韓關係自7月急劇轉差，在韓國牽起一陣持續罷買日貨運動，前往日本的旅客亦大減。日本觀光廳公布最新數字，8月韓國訪日旅客較去年同期大降48%，減少人數達30萬人，是自2011年東日本311大地震以來最多。

韓國旅客大量取消預約

韓國是繼中國後訪日旅客最多的國家，不少日本中部及九州等地區是韓國熱門旅遊勝地，旅客大幅減少對當地旅遊業造成打擊。

其中大分縣是重災區之一，當地一些温泉、高爾夫球場等設施平常有一半遊客來自韓國。國東市一個高爾夫球場自7月收到大量韓國旅客取消預約，人數高達1200人。

位於別府一個高爾夫球連温泉俱樂部，往年有逾5000多名韓國旅客光顧，但在今年9月卻完全沒有韓國旅客預約。負責人表示：「已有準備韓國旅客會減少，但沒想到竟然會跌至零。」

北海道亦受韓國旅客減少受打擊，當地銀行自17日起特別設立支援部門，為當地飲食店提供緊急借貸服務。負責人表示因當地韓國旅客大降一半，自9月起陸續收到店舖求助。

日本近年大力發展旅遊業，設下2020年訪日旅客4000萬人目標。但受日韓關係惡化影響，若事態持續恐難達成。