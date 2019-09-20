聯合國氣候峰會前夕　全球多處學生發起示威

在聯合國9月23日召開氣候行動峰會前夕，多國學生響應瑞典16歲環保小鬥士通貝里（Greta Thunberg）號召，在全球不少城市發起罷工、罷課以及和平示威活動。它們都在9月20日至27日期間進行，目的是呼籲政府採取行動應對。

全球氣候罷工：16歲環保小鬥士通貝里9月18日來到位於華盛頓的美國最高法院外，出席示威活動。（Reuters）

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美國環保團體U.S. Youth Climate Strike movement（暫譯：美國青年氣候罷工運動）聯合創辦人比利亞塞尼奧爾（Alexandria Villaseñor以及350.org的負責人博夫（May Boeve）預期，Global Climate Strikes（暫譯：全球氣候罷工）在全球約156個國家約有5200個活動舉行。

英國《衛報》報道，有人形容這是全球史上為氣候變化危機而發起的最大型示威。雖然這是由學生發起的運動，但成年人亦獲邀參加。路透社引述有份組織活動的人指出，這是首次有成人參與學生發起的大型示威活動。

這個在全球多處「遍地開花」的示威或罷工活動，是受通貝裏的行動啟發。她將在紐約市帶頭進行示威。通貝裏自2018年8月開始每週五罷課，到斯德哥爾摩國會外示威，要求政府處理氣候問題。她8月搭帆船抵達美國紐約，21日將出席聯合國青年氣候論壇、22日在氣候變化峰會上向全國領袖發表演說。

澳洲及新西蘭等是第一批開始進行活動的國家，英國天空電視台報道，預計多達22.5萬人參加澳洲的罷工行動。除了上述兩國，美國、德國、英國、澳洲、法國、比利時、印度及印尼等都有活動舉行。

香港有三個環保團體（減廢香港、350香港及香港反抗滅絕）會在中環9號公眾碼頭碼頭舉行。曾組織罷課活動的Climate Action Hong Kong指出，因反修例示威仍在進行，機構基於安全理由，今年的罷課活動取消。