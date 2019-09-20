美國將免除數百種中國商品25%關税

美國政府將於9月20日公布三份通知，對數百種此前宣布加徵25%關税的中國商品實行免税，被認為是向中國釋放善意。而此前中國也已向美國釋放多重善意，令外界對即將於10月初召開的新一輪高級別經貿磋商充滿期待。

美國政客（Politico）新聞網9月19日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）即將宣布從加徵25%關税的2,500億美元規模中國進口商品中排除數百種商品。

報道稱，美國政府將於9月20日通過《聯邦公報》發佈三份通知，除此前公布的免税商品外，新增加的免税商品還包括聖誕樹燈泡、寵物用品和塑料吸管等。

為何要發佈三份通知？這是由於特朗普政府對中國2,500億美元進口產品先後共進行三次徵税，分別為2018年7月6日對中國340億美元商品徵税、2018年8月23日對中國160億美元商品徵税以及2018年9月對中國2,000億美元商品徵税。

同時，對340億美元、160億美元中國商品中免除關税的對象適用期限為1年，而2,000億美元中國商品中免税對象適用期限則到2020年8月7日。

在中美副部級官員於9月19日重啟實務協商之際，美國的舉動意在向中國釋放善意。值得注意的是，美方的舉動應看作是對中方不斷拋出和解姿態的積極回應。

9月11日，中國政府宣布對16種美國產商品豁免加徵關税。在中國首先釋放善意後，特朗普隨後便宣布將對2,500億美元中國商品加徵關税日期由10月1日推遲至10月15日。此後，中國商務部發言人高峰於9月12日表示，中國企業已經就採購豬肉、大豆等美國農產品進行詢價。中國官媒新華社9月12日也表示，中國從即日起採購一定數量的美國大豆、豬肉等農產品。經美國農業部9月13日證實，有中國私人買家購買了超過60萬噸美國大豆。

隨着中美副部級實務協商的召開，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）於9月19日透露，一個中國代表團將於下週與美國官員一道訪問美國農業區，以最終敲定中國購買美國農產品的各項細節。可以看到，中美雙方「你來我往」地接連釋放善意，令外界對即將舉行的貿易談判達成協議充滿期待。

但《政客》同時指出，與其說是美國對中國態度緩和，不如說是由於美國經濟因高額關税遭受損失，美國企業一時間無法找到替代供應商迫使特朗普不得不將拯救美企放在首位。

韓國news1網站9月19日報道也認為，當前美國處在談判的不利地位。特別是特朗普急需同中國達成貿易協議，並將此作為其參與2020年美國總統大選時的籌碼，因此北京沒有必要做出任何重大讓步，只需和華盛頓坐下來談一談令特朗普着急的購買美國農產品和豬肉相關事宜，美國仍會做出更多讓步，例如緩和對中國電信設備製造商華為的制裁。