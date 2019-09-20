經濟學家：中國將贏得2.0版貿易戰　美國將弱化關鍵訴求簽協議

美中第13回合華府談判9月19日拉開序幕，與此同時，多位經濟學家做出預測，中美將達成一份臨時協議的日子近了，中國不必做出重大讓步，因為美國心情急迫。

美國總統特朗普（Donald Trump）的中國政策顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）9月19日在中國對香港《南華早報》說，如果美中不能很快達成貿易協議，特朗普已經準備升級對華貿易戰，關税將提高到50%或100%。白邦瑞還替特朗普撇清，並非想要發動「2.0版冷戰」，或「遏制中國」，指出美中脱鈎將是北京方面「沒有達成協議的後果」。

但打破特朗普25%關税戰價碼上限，是北京在8月23日的先發舉措，因為戰局風向已變。

知名經濟學家、香港大學金融及經濟學教授陳志武9月20日在《南華早報》發表題為《特朗普贏得貿易戰第一回合，中國將在第二輪裏佔上風》的文章稱，在「貿易戰1.0版」裏，美國有兩項主要任務：改善貿易逆差，尤其是對中國；同中國工廠「脱鈎」、從長遠角度撤出、削弱支援中國發展經濟的力量。但改善逆差僅是表象，而且美國完成得很不理想——中國海關總署9月8日發佈數據顯示，2018年前8個月中國自美國進口5,450.1億元（1人民幣約合0.14美元），按年2018年下降23.5%，對美貿易順差1.33萬億元，擴大7.7%——削弱中國在製造業裏的供應地位才是對華貿易戰真實目的。

而「脱鈎」迫使中國在貿易戰第一階段處在防守地位，為了最小化對中國數十年來打造的供應地位的影響，保住美國市場，中國表現出強烈的、儘早達成協議的意願，卻收效甚微，因為實施拖延戰術、推遲達成協議更符合這一階段美國的利益。

文章認為，美國同中國工廠「脱鈎」任務基本完成，容易轉移的去了越南、泰國或孟加拉，科技含量較高的工廠將逐漸去往韓國、日本和中國台灣，從美國官方進口貿易數據上看，在2019年前7個月，美國自墨西哥進口貿易額上漲6.3%，日本上漲4.6%，韓國上漲9.8%，越南上漲33.3%，中國台灣則上漲20.3%。「脱鈎」完成意味着美國贏得貿易戰第一回合，也象徵着美中貿易戰進入「2.0版」。

在第二回合對決裏，美中達成協議的心態反轉，中國不再着急，因為一份協議很難抹掉「脱鈎」給中國製造業已經造成的損失，而特朗普政府則到了更急切想要達成協議的階段，為了贏得連任選舉，為了對抗經濟衰退的先兆以及調和美國企業組織的不滿。文章建議，在這種情況下，中國不需要做出重大讓步，預計華盛頓將會同意簽署一份注了水的協議，這份協議裏，華盛頓對中國結構性改革和協議監管機制的訴求將會輕描淡寫。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲亦對《南華早報》表達相似觀點，中國目前在同美國的貿易戰裏佔據了上風，除了承諾購買包括大豆和豬肉在內的美國農產品外，北京方面「沒有必要」對美方其他要求做出任何重大讓步。陳文玲預計中美兩國將於下個月在華盛頓就臨時貿易協議達成一致，美方甚至將被迫再一次推遲擬上調關税比例（從25%抬高至30%）的日期，至10月15日之後。

陳文玲還認為特朗普對於中國想等到另一位總統上任的擔心是多餘的，「中國不會等到美國總統選舉結果出來才達成協議，北京樂意看到特朗普成功連任。他在打貿易戰時完全沒有任何戰略或總體規劃，只是對盟國恃強凌弱而已。」

英國路透社消息稱，美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）同中國財政副部長廖岷各自率隊，9月19日開始在華盛頓舉行的副部長級別會晤預計將持續兩天。此外，美國彭博社消息稱，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）當天稱，中國官員下週將訪問美國農場，雙方將共同努力、「建立友好關係」。