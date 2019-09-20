殺前上司一個措手不及　以色列「紳士」甘茨　將成下任總理？

以色列5個月內第二次舉行的大選，在9月17日進行，但沒有政黨在國會贏得過半數席次。現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）呼籲宣布勝選的前參謀長甘茨（Benny Gantz）一同組閤，但遭拒絕。 兩人變成政敵之前曾經共事，內塔尼亞胡更盛讚為甘茨是「卓越軍官」，只是後來這位「好下屬」變成帶來麻煩的「挑戰者」。

國家安全向來是以色列選民關心的議題之一，曾任參謀總長的甘茨無疑坐擁優勢。他軍方資歷也受矚目。以色列2012和2014年對加沙走廊兩度軍事攻擊，就是發生在他參謀總長期間。不過現年60歲的他，並無從政經歷。

甘茨和另外兩位前參謀總長今年2月與前財長拉皮德（Yair Lapid）結盟，共組中間派藍白黨（Blue and White），目的是要將內塔尼亞胡拉下馬。

內塔尼亞胡曾盛讚甘茨是「紳士」，更指他認真、有人性、直接以及專業。前者當時認為以色列人應對甘茨心存感激，但現在已將後者評為「軟弱無力的左派」。

甘茨在社會議題的立場與內塔尼亞胡完全不同。但他們在安全政治方面的立場幾乎沒有分別。甘茨在9個月競選活動期間，一直致力爭取中右選民的支持

以色列現任總理內塔尼亞胡在是次選戰失利，在前參謀長甘茨拒絕組閣後，他的壓力增加，也有可能無法保住總理之位。圖為他9月19日出席為已故前總理佩雷斯（Shimon Peres）舉行的追悼會。（AP）

甘茨與內塔尼亞胡對比鮮明

他爭取選票的做法頗具爭議性。他的競選宣傳片段提及2014年以軍殺死1634名恐怖分子的「戰功」，稱要讓加沙部份地方「回歸石器時代」。聯合國2015年發表的調查報告指出，以、巴的武裝組織導致2251名巴人死亡，當中65%是平民。

內塔尼亞胡指甘茨「軟弱無力」有其原因。甘茨呼籲與巴基斯坦人締造和平，甚至可在領土上的讓步，但拒絕明言支持「兩國方案」。美國《華盛頓郵報》引述分析家指，他的政治立場模糊不清，有可能是其試圖吸引內塔尼亞胡支持者「轉軚」的手法。

無論甘茨真正立場為何，至少他對選民來說是一個不同的選項。一些專家對甘茨有相似的看法。華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）特聘研究員馬科夫斯基 （David Makovsky）及耶路撒冷Shalom Hartman Institute的研究員Amotz Asa-El都指甘茨表現低調。甘茨相對於內塔尼亞胡，在選民心目中對比鮮明。