紐約市長白思豪宣布退出民主黨總統初選

美國紐約市長白思豪9月20日宣布退出民主黨總統初選，結束維持僅四個月的競選工程。

美國紐約市市長白思豪9月20日宣布退出民主黨總統初選。（AP）

白思豪（Bill de Blasio）接受微軟 - 全國廣播公司（MSNBC）節目《Morning Joe》訪問時宣布退選。他表示，自己已經於初選出盡全力，但明顯不是自己的時候，所以決定結束競選工程。

經常批評白思豪的特朗普隨即表態，形容對方是「兼職市長」，指支持度只有0%的白思豪擁有極大的進步空間。特朗普又笑言，白思豪退選或者是年內最大的新聞。

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he』s coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

白思豪5月宣布參選，但支持度一直毫無起色。不同的民意調查顯示，白思豪支持度只有約1%，有時甚至不足1%。西恩納學院（Siena College）上週的民意調查顯示，白思豪支持度只有0%，即使在紐約市亦然。白思豪亦因支持度不足而未能成功晉身月初舉行的黨內初選辯論。

出任市長期間，白思豪推行全面學前教育，又將最低工資提高到每小時15美元，但仍不受紐約人歡迎。昆尼皮亞克民意調查（Quinnipiac Poll）4月的結果指出，逾四分三紐約人認為白思豪不應參選。