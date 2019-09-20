中美代表會晤　美高官：中國的法律很奇怪　不可想像

中美副部級的官員正在華盛頓進行貿易磋商。在貿易戰的過程中，美國一直要求中國修改法律。美商務部長羅斯19日再次重申了這一要求。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）9月19日在接受Fox新聞採訪時說，特朗普（Donald Trump）政府正在努力達成一份協議，讓北京致力於進行廣泛的深層經濟改革。

羅斯還說，美國要糾正的是嚴重的失衡，不僅是當前的貿易逆差，還有結構性失衡、市場準入障礙、對知識產權的不尊重以及強迫技術轉讓。他還說，因此，這不僅僅是購買更多大豆那麼簡單的問題。

羅斯還說，用美國的一些標準來看，中國的法律真的很奇怪。例如，私營公司被要求做軍方和情報機構想做的事，而且不得向任何人透露他們做了什麼。「在美國，這些法律是不可想象的。」

羅斯的這番表態正值中美副部級的官員正在華盛頓會晤談判之際，這次會晤是給10月份的第13輪中美貿易談判鋪路。中美貿易戰已經持續了一年多，在這一年多的談判裏，美國反覆要求中國修改法律。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月9日在接受美國CNBC網站採訪時說，美國在中國的知識產權盜竊等方面仍不滿意，他還說：「我們的團隊一次又一次地要求改變中國的法律，但是在這方面遇到越來越多的抵制。中國似乎認為，國家安全委員會或政治局能頒佈相關規定就足夠了。我們不同意。」

與此同時，香港《南華早報》6月11日報道稱，中國政府顧問時殷弘透露，美國要求中國修改大量的法律，甚至是數百條條法律，以保護知識產權。他還說，這是中美5月份的貿易對話破裂的一個關鍵因素。

時殷弘還說，中國只同意一個相對弱化的執行機制，沒有太多的審核，而且不應該對違反協議的行為進行自動懲罰。

他還說，從5月初開始，中國開始認為，沒有協議比一個糟糕的協議更好。中美現在對於什麼是一個好的協議觀點相反。

時殷弘還說，隨着談判推進，兩國在協議的技術層面分歧越來越大，美國向中國提交了一份包括數百項侵犯知識產權條例的清單，希望得到解決。「美國要求中國修改大量的法律，不是一條兩條，而是大量的，可能有數百條。北京無法做出這麼多的改變。」

時殷弘還說，從本質上講，貿易戰與貿易順差無關。美國是想要改變共產黨在國內外管理國家經濟活動的方式。