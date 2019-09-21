中方代表突然取消訪問美農業區　特朗普改口稱不要臨時協議

中美貿易談判前景再一次變得暗淡，中方取消對美農業區的訪問令外界擔憂雙方新一輪談判能否取得進展。

中方取消對美農業區訪問削弱外界對雙方達成協議的樂觀情緒。（Reuters）

綜合媒體9月20日報道，原定於下週訪問美國蒙大拿州農業地區的中國代表團因要提早返回中國，而取消了該訪問行程。

蒙大拿州農業局局長羅爾夫（Nicole Rolf）表示，中國代表團改變了行程安排，將提前返回中國。羅爾夫說，中方沒有解釋為什麼縮短了行程。

內布拉斯加州農業部也表示，中國官員取消了對當地農場的訪問。

據法新社報道，蒙大拿州農場局發言人寇納（ Rebecca Colnar）指出，中國大使館官員通知她，這次倉促規劃的訪問行程，因「更新的議程」而取消。

內布拉斯加州農場局發言人卡姆（Christen Kamm）說，中國代表團來訪也已取消。

上述消息宣布之際，美國和中國的貿易談判正在華盛頓舉行。

在美中9月19日第一天會談結束後，美國農業部部長珀杜（Sonny Perdue）稱，中國代表團下週將與美國官員一起訪問美國農業區。珀杜還表示，中國代表團的農場參觀計劃是展現「善意」姿態。

據彭博社報道，就在中國方面取消這段計劃行程大約一小時前，美國總統特朗普（ Donald Trump）稱，他無意只與中國達成基於中國增加購買美國農產品的「部分協議」。

特朗普9月20日在與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行的聯合新聞發佈會上表示，兩國爭端不會破壞他在2020年的競選連任之路，他不認為自己在2020年總統選舉前需要和中國達成一個貿易協議。

他還表示，不願意和北京籤一份不完全的協議，一改此前有關可以考慮接受「臨時協議」的說法。他說：「我們尋求達成一個全面協議。我們不尋求不全面的協議。

路透社報道稱，在中方訪問行程取消後，美股下跌。

報道稱，幾個月來，美國股市跟隨貿易談判出現改善或惡化的迹象而上下起伏，這些迹象往往是基於特朗普的評論或推文，投資者已經習慣了這樣的反覆。

Baird市場策略師德爾維切（ Willie Delwiche）表示:「今天出現的情況更令人擔憂，因為做出決定的是中國，而不是特朗普。」

新加坡《聯合早報》報道稱，中方取消對美農業區的訪問標誌着市場又一次因為兩國衝突陷入拉鋸狀態。

由於中國領導層認識到農業區選民對特朗普競選連任的重要性，美國農場成為中國的主要打擊對象。在農戶遭遇極端天氣的同時，中國對美國大豆等農產品的報復性關税也抑制了需求。