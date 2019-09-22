沙特：正待調查取得證據　若屬伊朗所為將採必要措施回應

沙特阿拉伯外相朱拜爾9月21日稱，若確認伊朗需為襲擊負上責任，沙特將採取必要措施回應。伊朗再次否認涉事，並指責沙特對伊朗懷有敵意。

沙特石油設施受損情況，可明顯看見設施被炸出一個洞。（Reuters）

沙特外相朱拜爾（Adel al-Jubeir）在9月21日的記者會上，表示目前已有超過80個國家譴責事件，聯合國亦已派遣特別小組，加入調查。

沙特阿美石油設施遇襲：沙特軍方9月18日展示25項武器殘骸，指有導彈及無人機來自伊朗。（VCG）

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朱拜爾稱他們可確認襲擊並非來自也門，而是從北邊而來，並表示將在調查後證明。若確認伊朗需為襲擊負上責任，沙特將採取必要措施回應。朱拜爾稱也門內戰至今，沙特已成功攔截從也門境內發射的超過250枚導彈，擊落超過150架無人機，充分證明沙特保衛國家的能力。

伊朗外交部再次否認與襲擊有關，又批評沙特對伊朗抱有敵意，要求沙特不要作出毫無根據的指責。

沙特石油設施在9月14日遭到襲擊，沙特石油產量一度減少，引起國際油價波動。也門胡塞武裝組織承認責任但遭美國反駁，衛星圖片顯示襲擊來自沙特北方，美國及沙特把矛頭指向伊朗。