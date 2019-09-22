美怨郵費定價不公　或退出萬國郵政聯盟

中美貿易談判代表在華盛頓的副部級磋商結束，正當中方取消代表團訪問美農業地區讓外界擔心談判前景之際，美國或將開闢一條新戰線。

圖為萬國郵政聯盟的旗幟。（UPU Facebook）

美國不滿郵費政策偏向中國，要求萬國郵政聯盟（Universal Post Union，UPU）改革政策。華府倘無法成功推動聯盟做出改變，準備最快在10月17日退出UPU。

UPU與美國的會議在9月24日至25日舉行，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）率團前往。

美國如真的退出UPU，不僅影響商業航運商與軍方郵務，美國有關部門更是擔心影響海外公民投票。

《時代》周刊9月19日引述白宮稱正在跟UPU「全天候」合作，以期在萬一美國決定「退群」的情況下，也能做到順利地離開。

美國2018年10月17日已啟動退出UPU的程序。華府此舉被指是針對中國。美國指中國出口商目前將包裹運送到國外有幅度甚大的國際折扣，費用比美國本土郵費還要低。

報道亦指出，反對美國與UPU「無協議退群」的意見甚多。「無協議退群」的意思是美國在退出UPU前與後者達成新的雙邊協議，以取之代現有的協議。

UPU成立於1874年，1948年成為聯合國的專門機構，現在有192個成員國。機構協調各成員國之間的郵務政策，總部位於瑞士伯爾尼。