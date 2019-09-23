9月24日舉行　第74屆聯合國大會四大看點

第74屆聯合國大會，一般辯論環節9月24日於美國紐約正式舉行，共196個國家及組織代表將上台發言，各國領導人亦會趁機會召開雙邊及多邊會議。今屆聯合國大會將有什麼看點，或值得留意的？

聯合國大會已在17日開幕，重點的辯論環節將在24日舉行。（路透社）

習近平、普京缺席

部分國家領導人將不會親自出席大會，如中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等將不會參加。中國改由國務委員兼外長王毅率團參與。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）被包括美國在內，50多個國家視為非法總統，相信將無法出席會議。

中美貿易談判

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）料將與中國官員會面，商討中美貿易事宜。中美貿易談判重啟，國務院副總理劉鶴計劃在10月第二週訪問華盛頓，聯合國的會議上相信雙方會預先為談判準備。

有報道指總統特朗普及副總統彭斯（Mike Pence）或會在大會上針對香港及維吾爾族相關問題發言，成為是次大會外界注視的事情之一。

香港問題或會在大會上被提及。（路透社）

沙特石油設施被襲預料將成為重點。（路透社）

伊朗與美國對抗

特朗普預料將在大會上提及沙特阿拉伯石油設施14日被襲擊並譴責伊朗。而伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）亦預料會在大會上反駁特朗普，並批評美國才是令當地局勢不穩的亂源。

較早前外界原預料兩人會趁聯合國大會舉行期間步進行會談，但在沙特石油設施被襲後，會面變得不可能實現。

魯哈尼表示將會在大會上提出新方案，保護波斯灣、霍爾木茲海峽和阿曼灣安全。

日韓不會舉行會談

日本首相安倍晉三及韓國總統文在寅均會出席會議，但兩人已確定不會舉行會談。日韓關係自7月急劇轉差，目前陷入僵局，未知特朗普會否趁機會協助調解。

文在寅預定將與特朗普會面，討論朝鮮問題成為焦點。外長康京和跟隨團隊出發前表示，美韓會趁這機會商討朝鮮棄核的模式，並稱會提議美國考慮讓朝鮮階段式棄核，以縮窄分歧。

至於安倍晉三將預定與魯哈尼會面，日本是自波斯灣局勢緊張至今，仍與伊朗保持良好關係的國家。外界期待日本能從中協助化解美國及伊朗分歧，緩和局勢。

日韓關係自7月後急劇轉差，至今陷入困局。（Getty Images）

朝鮮棄核問題成為韓國和東亞議題的重點。（Getty Images）

委內瑞拉、土耳其、阿富汗

美國與歐盟各國預料將就委內瑞拉馬杜羅政府引起的人道危機進行討論，提出制裁方案。

土耳其總統埃爾多安預料會與特朗普會面，但目前未知雙方會得出甚麼會議結果。美國不滿埃爾多安購買俄製武器，並一度考慮制裁土耳其。

特朗普在9月較早前臨時取消了分別與塔利班及阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）的秘密會談，並稱與塔利班的和談「已死」。阿富汗局勢備受關注。

特朗普缺席氣候會議

氣候變化是今屆聯合國大會的大議題之一，聯合國22日發表報告，指全球暖化的速度正在加快，因氣候改變帶來的災難已陸續增加，呼籲各國盡快制定對策。

特朗普在2017年退出《巴黎協定》，並例行缺席相關氣候峰會，這次亦不例外。但由美國兩黨聯盟組成的美國氣候聯盟（United States Climate Alliance）表示，他們將代為參加。