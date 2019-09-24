美財長宣布劉鶴下週訪美　強硬表態稱美國只簽正確的協議

美財長姆努欽9月23日宣布了中國國務院副總理劉鶴訪美時間，他還強調，美國只簽署正確的協議。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月23日在出席聯合國大會期間，同埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）舉行了雙邊會晤，兩人還會見了記者。美財長姆努欽（Steven Mnuchin）也參加了這次會晤。

當被問到是否被共和黨的金主施壓緩和與中國的貿易爭端時，特朗普予以否認。他還說，和中國方面談得非常好。

特朗普還強調，美國股市上漲了很多，中國的股市下跌了很多。「如果我的對手贏得了選舉，中國的經濟現在已經超越了美國。但是由於是我在位，現在還有很大的差距。我們是世界第一，中國是世界第二。」

特朗普還說，中美將舉行非常嚴肅的對話。隨後他還讓姆努欽介紹了相關情況。

姆努欽隨即說：「我們將同中國國務院副總理會晤。劉鶴下週將來華盛頓。我們很期待這次對話。我們已經舉行了副部級的會晤。」

姆努欽還強調：「正如總統一直所指示的，如果我們能夠簽一份正確的協議，我們會簽。如果不能，我們對現狀的也很滿意。」

特朗普隨後也強調，中國想要達成一份協議，中國很多人失業，因為他們的供應鏈正在崩潰。

特朗普還說，中國開始大量購買美國的農產品，他對此表示感謝。

姆努欽所謂的「正確的協議」值得應該是特朗普所說的「全面協議」。據悉，中美副部級的官員日前在華盛頓舉行了會晤，為10月份的第13輪中美貿易談判鋪路。但是談判期間，美國總統特朗普的強硬表態使得事情的發展再次出現波折。

特朗普9月20日表示，他並不認為自己在2020年總統選舉前需要和中國達成一個貿易協議。

特朗普還表示，他不願意和北京簽一份不完全的協議，一改此前有關可以考慮接受「臨時協議」的說法。他說：「我們尋求達成一個全面協議。我們不尋求部分協議。」他還說：「中國開始購買我們的農產品，如果你上週注意了，事實上，那是非常大的購買量。但是這不是我追求的，我們追求的是一份大的協議。」

一直以來，特朗普強調要簽署一份好的協議，否則就不簽了。他還認為，不簽署協議，美國可以繼續向中國徵收關税，這樣也能獲得很多的資金。

在9月19日至20日的中美副部級的會晤之前，外界預測中美達成全面協議很難，但有望達成一份臨時協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。特朗普的最新表態無疑給談判潑了一盆冷水。當天，中國代表團也宣布取消訪問美國的農業州。美國農業部部長珀杜（Sonny Perdue）9月19日曾宣布，中國代表團下週將與美國官員一起訪問美國農業區。這被視為會談取得突破的信號。

也有分析認為，不與中國簽署協議對特朗普更加有利。美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月18日報道稱，芝加哥商品交易所集團（CME Group）的總經理、首席經濟學家帕特南（Bluford Putnam）18日表示，不同中國達成協議對特朗普更加有利，因為那樣做會在2020年大選前對他產生不利影響。

帕特南還說，政治問題是一個非常嚴肅的問題，特朗普面臨着民主黨的反對，民主黨人真的不喜歡中國，但他也面臨着共和黨人希望他對中國更加強硬的態度。因此，對特朗普來說，最好的選擇是永遠不與中國達成貿易協議。如果與中國達成了貿易協議，特朗普將同時遭遇來自兩黨的批評聲浪。他還說，如果特朗普堅持對華強硬態度，就能安然度過難關。