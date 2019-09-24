特朗普安倍聯大期間恐難簽協議　談判最後一刻遇阻礙

美日領導人原本有望在9月的聯合國大會期間簽署貿易協議，解決貿易爭端。但是英媒稱，兩國的談判最後一刻遇到阻礙。

英國路透社9月24日報道稱，消息人士23日透露，由於日本官員要求特朗普（Donald Trump）政府保證不會對日本生產的汽車加徵國家安全關税，美日貿易協議最後一刻遇到了阻礙。

報道稱，美國總統特朗普和日本首相安倍晉三正努力在紐約的聯合國大會期間簽署一份貿易協議，使得美國農產品能夠獲得更多的日本市場，並降低了工業產品的雙邊關税。

報道指出，到目前為止，特朗普一直沒有落實對日本和歐洲汽車及零部件進口徵收高達25%關税的威脅。

報道稱，兩家了解情況的汽車製造商的高管表示，日本在對沒有獲得特朗普保證的情況下籤署協議感到擔憂，因為特朗普從日本的農業讓步上獲益。

他們還說，這個問題可能會將美日貿易協議簽署的時間推遲到之後的幾周。

《紐約時報》早前報道指出，日本要求加入一個「落日條款」，該條款規定，如果特朗普對日本汽車徵收關税，所有給美國的貿易利益都將取消。

日本外務省的副發言人大鷹正人說，日本仍希望在9月底之前簽署協議，也仍有時間解決剩餘的問題。

據悉，在2018年9月的首腦會談上，日美決定啟動關税談判，今年4月開啟部長磋商。目前，兩國進行了七輪部長級貿易磋商，雙方議題涉及日本進口美國農產品關税率、《跨太平洋夥伴關係協定》優惠待遇範圍、汽車關税等。

2019年8月，日美兩國達成框架協議。據韓聯社8月25日報道，特朗普與安倍晉三於七國集團峰會期間舉行雙邊會談。特朗普稱已針對美國對日出口玉米等貿易協定內容原則上達成一致，「美國同意了日本提出的各項要求」。安倍晉三也表示雙方已達成核心要點上的共識。

美國國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）9月17日透露，美國總統特朗普和日本首相安倍晉三計劃9月25日在紐約聯合國大會期間舉行會談，預計兩國首腦將簽署貿易協定。庫德洛稱「可能會有非常好的消息公布」，對協定表示期待。

共同社表示，特朗普急需貿易方面的政績。目前，美國與歐盟的貿易談判進展緩慢，與墨西哥和加拿大的新協定生效時間也未知。美國布魯金斯學會高級研究員索利斯指出：「對特朗普而言，與日本的貿易協定非常重要。」