馬克龍有意調解美伊關係 特朗普：我們不需要

馬克龍調解美伊關係的想法被特朗普拒絕。（VCG）

美國總統特朗普（Donald Trump）在紐約聯合國（UN）大會會場表示，美國不需要法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）來調停美伊關係。

據英國路透社9月24日報道，特朗普對記者表示：「我們不需要調停人，馬克龍當然是我的朋友，但我們並沒有在尋找任何調停人，他們（伊朗人）知道如何聯繫我們。」

特朗普補充稱，他的日程表上沒有與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在本週會面的安排，但是不會排除與他在紐約會面的可能性。

據悉，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）此前在記者招待會上表示，法國、英國、德國計劃在聯合國大會框架內商討伊核協議問題。他還稱，法國目前的工作重點是為美伊關係降温，而非讓特朗普和魯哈尼會面。

美國政府9月20日宣布對伊朗中央銀行等3家伊朗實體實施制裁，稱這是對沙特阿拉伯石油設施遭襲事件的回應。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日在一份聲明中表示，此輪制裁是美國對「伊朗襲擊沙特」的回應，美國對伊朗的「極限施壓」仍將繼續。

與此同時，法國表示設立了一個150億美元的信用額度，以幫助伊朗在美國製裁下仍然能夠對外出口石油。作為交換，伊朗需要停止進一步違反伊核協議的行為，並同意就其核計劃、彈道導彈計劃和地區局勢三大問題與國際社會進行對話。然而，法國的這份計劃遭遇到了美國的阻力。路透社分析稱，如果美國不放鬆某些對伊制裁措施的話，法國的提議將無法落地。

伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）8月25日曾「意外」造訪法國城市比亞里茨，並與馬克龍會面，而七國集團（G7）峰會正在當地舉辦。

白宮表示，特朗普對此感到驚訝，而扎裏夫也沒有與美國官員會面。近幾個月以來，法國一直在尋求充當美國與伊朗之間的調停人。 8月23日，扎裏夫曾訪問法國巴黎，並與馬克龍會晤，討論伊核問題。