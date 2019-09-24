英國首相約翰遜迫令國會休會爭議　最高法院裁定政府違法

英國最高法院9月24日宣判，英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前出招迫令國會延長休會後的做法違法，意味政府敗訴。11位法官一致通過此判決。

英國法院將裁定首相的做法是否合法（Getty Images）

英國下議院議長John Bercow表示，他歡迎法院的裁決。

最高法院9月20日結束為期3天的聽證會，原定23日就約翰遜暫停國會做法是否違法做出裁決，但之後宣布押後在24日宣判。

在宣判前，目前身在紐約出席聯合國會議的約翰遜24日稱，就算最高法院裁定他的做法不合法，他不會辭職，又叫批評他的人「讓我休息一下」。英國政府則表示，會遵守法庭的裁決。

英國脱歐亂局未止，英女王也無法置身事外。圖為約翰遜7月時與英女王見面（Getty Images）

這次爭議的起因，是約翰遜8月向英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）提出延長國會休會期的要求，建議在10月14日才復會，8月28日獲得女王批准，引來不少國會議員及民眾批評，議員更採取法律行動，入稟法院。他們質疑約翰遜的做法違憲，並有誤導英女王之嫌。

約翰遜則向外稱，為了展開新的國會會期，有必要延長休會期，讓各政黨有時間舉行年度會議。但議員則認為他是想藉此縮減國會可通過阻止硬脱歐議案的時間。

該案之前已在英國多個法院分別審議，蘇格蘭高等法院9月11日裁定，約翰遜此舉是違法，形容他試圖阻撓國會。不過英格蘭和威爾斯高等法院於一週前拒絕受理同類案件，認為是政治問題，而非法官能夠干預的事情。故此案件上訴至最高法院。

倫敦大學國王學院（King's College London）研究教授博格達諾（Vernon Bogdanor）早前稱，若最高法院裁決約翰遜違法，他不能強迫休會，便須恢復國會，屆時他之前給英女王的意見也要「撤回」。