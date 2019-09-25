美眾議長宣布正式對特朗普展開彈劾調查　拜登表態

2020年大選越來越近，美國總統特朗普日前被曝施壓烏克蘭調查最大對手拜登，美眾議長宣布對特朗普展開彈劾調查。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日新聞發佈會上正式宣布，眾議院將開始對美國總統特朗普（Donald Trump）進行正式的彈劾調查，稱特朗普違反了總統職誓言和憲法所規定的義務。「總統必須承擔責任。沒有人凌駕於法律之上」。

她說，6個單獨的委員會將在正式調查的框架下，向她匯報與特朗普在任期間的行為有關的調查結果。

目前尚不清楚這將如何改變現有調查的方向。美國眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）已經將其工作組的調查描述為彈劾調查，其他幾個委員會也已經就特朗普的行為舉行了聽證會。

近日，美國媒體爆料稱，特朗普2019年7月曾在一次通話八次向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，敦促該國調查2020年民主黨總統熱門候選人拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）。

美國媒體還爆料稱，特朗普在與澤連斯基通話幾天前曾下令凍結對烏克蘭的近4億美元援助，以切斷軍援方式逼迫烏克蘭對拜登進行調查。

相關消息在美國政壇掀起軒然大波，輿論質疑這等於讓外國政府危險地介入美國大選，就像2016年俄羅斯干涉美國大選一樣。

針對，佩洛西的彈劾調查，正在出席聯合國大會的特朗普第一時間在推特（Twitter）回應說，民主黨人是故意攪局，這是政治迫害。

隨後，特朗普又說：「美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）獲得了烏克蘭政府的允許，將會公布我同烏克蘭總統通話的全部內容。」

針對美國媒體爆料的內容，特朗普9月21日也回應說：「假新聞媒體和他們的民主黨夥伴希望與拜登的需求撇清關係。拜登要求烏克蘭政府解僱一名調查他兒子的檢察官，否則他們不會得到美國的大筆資金。所以他們編造了一個我和烏克蘭總統進行完美例行通話的故事。我們的通話沒有什麼不妥，但是拜登的需求，是徹徹底底的災難。假新聞知道這些，但他們不想報道。」

特朗普9月23日還說，拜登和他的兒子非常腐敗。但是假新聞媒體不想報道這些，因為他們是民主黨人。如果一個共和黨人做了拜登所做的事，說了拜登所說的話，他現在可能已經坐上死刑電椅了。

針對佩洛西對特朗普展開彈劾調查，拜登9月24日表態說，如果特朗普拒絕同國會配合，提交通話信息，他支持啟動對特朗普的彈劾程序。

《華盛頓郵報》23日刊文說，這可能是特朗普目前為止最糟糕的醜聞。