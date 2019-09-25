萬國郵政聯盟否決華府提出的改革方案　警告若美國退出將影響全球

萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）9月24日召開緊急會議，期間否決由美國代表、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）提出的改革方案。納瓦羅表示，美國或會退出萬國郵政聯盟。

萬國郵政聯盟9月24日否決納瓦羅提出的改革方案。（AP）

美國不滿萬國郵政聯盟的政策，要求進行改革，否則將最快於10月17日退出聯盟。對此，萬國郵政聯盟於24日至26日召開為期3天的緊急會議。納瓦羅於會上提出美國的改革方案，由與會的144個成員進行投票，最終以57票支持、78票反對的結果，否決美國的改革方案。

納瓦羅在會議上表示，過去11個月已經為「美國順利退出的可能」作出準備，但強調與萬國郵政聯盟總幹事、以及一眾國家緊密合作，解決「終端費」體系（terminal dues system），並指與會的每一個人都知道制度出現問題。

總幹事警告美國退出會影響全球

萬國郵政聯盟總幹事侯賽因（Bishar Hussein）則表示希望美國不要退出聯盟，並對達成協議感到「非常樂觀」，同時又警告，「如果美國退出，會造成大批郵遞包裹積壓」，「因為傳統的郵政系統將會完全關閉，屆時每個國家都要考慮如何將包裹郵寄至美國。」